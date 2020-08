Jullien Ramírez se tiene toda la fe para defender a la selección chilena.

La joven de 22 años tiene padre chileno se enamoró del fútbol desde pequeña. "Juego desde los tres años. Siempre estuve en la primera división de mi ciudad en Canadá y recibí una beca para jugar en el equipo femenino de la Mount Royal University", explica a RedGol.

La pandemia cambió los planes. "Era mi tercera temporada con el equipo. Mi universidad se cerró y la temporada del fútbol se suspendió por este año, así que me trasladé a Alemania para tener la oportunidad de jugar en la mayor categoría de Berlín", cuenta la delantera.

Reconoce su fanatismo por Alexis: "Soy puntera derecha y atacante. Mi jugador favorito es Alexis Sánchez y baso mi estilo de juego en el suyo. También me gusta mucho (Arturo) Vidal, creo que jugó muy bien por Barcelona", reflexiona.

"Alexis me empezó a gustar cuando jugó en Barcelona, porque es uno de mis equipos favoritos desde que era una niña pequeña. Y además creo que es un jugador vital para Chile y su éxito", agrega desde Alemania.

Y su ilusión es tener una oportunidad con la selección chilena femenina. "Siempre he querido jugar por Chile. Estoy trabajando en obtener la doble ciudadanía con Canadá y Chile, para buscar una oportunidad. No he tenido contacto con ellas, pero me gustaría", cerró.