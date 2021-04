Sensual Boxeadora muestra el impresionante estado de su ojo tras pelea

La boxeadora australiana Ebanie Bridges perdió por decisión ante Shannon Courtenay el fin de semana pasada, en una pelea que le entregaba el título vacante de peso gallo a la ganadora.

"No obtuve el triunfo, pero luché con todo mi corazón... No pude ver durante los últimos tres rounds, pero no tengo ganas de rendirme", dijo la oceánica tras la pelea.

Tras el encuentro, Bridges se tomó con un humor la grave hinchazón que se le produjo en su ojo derecho, así lo mostró en su cuenta de Twitter.

"Ya no soy una cara bonita. Y mi ojo ahora es más grande que mis senos", dijo en tono de broma y de forma irónica, ya que en la previa al combate varias boxeadoras acusaron que la 'Blonde Bomber' consiguió este combate debido a su "apariencia de modelo" y a sus pechos operados.