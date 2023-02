Sensual árbitra mexicana deja la escoba en la redes sociales

Valeria Andrade, es una réferi asistente, quien fue despedida de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX de México, por una polémica publicación en sus redes sociales.

Y es que la joven realizó un video para una campaña de una casa de apuestas, a través de una agencia publicitaria, algo que está prohibido en ese país.

Pidió disculpas

De hecho, la chica se disculpó por el hecho y lamentó el castigo, pues se siente “como si hubiera hecho un asesinato”.

"Me siento como si hubiera matado a alguien, cuando en realidad, cualquier error lo puede cometer cualquier persona. En este momento, obvio, yo lo cometí de otra manera, pues no maté a nadie, no violé a nadie.

“Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande”, dijo la árbitro a ESPN.

La asistente comentó que no recibió dinero por el comercial, y aseguró que la idea era apoyar a “las mujeres deportistas a tener patrocinios”.

“Quise hacer un favor. Yo tengo la culpa por confiar”, dijo.