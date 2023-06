Semana de Libertadores: ¿Cuándo juegan los equipos chilenos?

Los clubes nacionales salen a la cancha con la ilusión de clasificar a octavos de final.

El Cacique se verá las caras ante Boca Juniors, el martes (20.00 horas de Chile), en un encuentro que podría ser de vida o muerte para los albos, dependiendo si más temprano Pereira logra derrotar a Monagas en Venezuela (18.00 horas de Chile). En caso de hacerlo, a Colo Colo sólo le serviría un triunfo o un empate ante los Xeneizes.

Por su lado, los chillanejos tendrán que ir a la altura de Quito para enfrentar, el miércoles (20.00 horas de Chile) a Aucas. Al igual que Colo Colo, Ñublense tendrá que estar atento a lo que pasará, en este caso el jueves a las 20.00 horas chilenas, entre Racing y Flamengo. De ganar los brasileños, a la Longaniza sólo le habría servido ganar o garnar.

Programación equipos chilenos en copas internacionales

Martes

20h Boca vs Colo Colo



Miércoles

20h Aucas vs Ñublense

20h Blooming vs Audax



Jueves

20h San Lorenzo vs Palestino

22h César Vallejo vs Magallanes pic.twitter.com/kQgm0YFrFl