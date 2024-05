¿Nueva posibilidad? Seleccionado nacional sueña con volver a Colo Colo

El fin de semana, Colo Colo volvió a los sonrisas en el plano nacional. Ya que logró un muy buen triunfo ante Palestino en condición de local por 2-0. Cabe destacar que el cuadro árabe venía de muy buenos resultados tanto en el plano nacional como internacional, por lo que se esperaba un duelo bastante peleado.

Gracias a esta nueva victoria en el Campeonato Nacional por parte de los albos, lograron seguir escalando puestos en la tabla de colocaciones, donde actualmente se ubican en la quinta posición, manteniéndose a cinco puntos de distancia del actual líder, Universidad de Chile, quienes perdieron su partido ante Universidad Católica.

En estos momentos, Colo Colo ya está trabajando en lo que será el próximo mercado de fichajes, donde ya tienen pensado los nombres por los que irán en busca de sus servicios. Pero además de esto, ahora se suma una nueva posibilidad en los albos, ya que ahora un seleccionado nacional señaló que le gustaría llegar al estadio monumental.

Se trata del volante Williams Alarcón, quien se encuentra defendiendo los colores de Huracán en la liga argentina y que poco a poco se ha ganado un lugar dentro del equipo. Pero a pesar de esto, el jugador ha señalado que le gustaría regresar al cacique, club donde se formó, para así sacarse la espina de conseguir un título con el equipo.

En ese sentido, Williams Alarcón señaló en una entrevista reciente que, "mi sueño es ser campeón en Colo Colo y tener continuidad. En el momento que estuve con Gustavo Quinteros, tuve un par de reuniones con él, porque yo quería jugar y que me sentía 100 por ciento para hacerlo. Él optaba por otras variantes y le hice saber que quería salir a jugar, que no me servía estar acá en la banca".