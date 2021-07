Selección noruega de balonmano fue sancionada por no usar bikini

Selección noruega de balonmano está en medio de la polémica tras sufrir un acto de "discriminación y machismo" según un grupo de Feministas.

La actual normativa obliga a las jugadoras a utilizar bikini y que la parte de abajo "no tenga más de diez centímetros en los laterales".

La NHF trasmitió el respaldo a sus jugadoras. "Estamos muy orgullosos de estas mujeres que durante el campeonato de Europa levantaron la voz y dijeron basta. Las respaldamos y apoyamos y juntos lucharemos por cambiar las reglas de la indumentaria".

"Una visión tan machista pertenece a otra época", indicó un diario noruego mientras el ministro noruego de cultura Abib Raja, señaló en twitter que la decisión del organismo deportivo "es completamente ridícula. Se necesita un cambio de actitud en el conservador y machista mundo del deporte".

Antes del reconocido torneo, Noruega pidió la autorización para jugar con 'shorts' a la EHF que advirtió ya de la posibilidad de una sanción por lo que califica como "caso de vestimenta inadecuada". La Federación de Noruega, por su parte, anunció que se haría cargo de la multa si su equipo era castigado.

"La Comisión Disciplinaria del Campeonato de Europa de balonmano playa 2021 trató un asunto de vestimenta inadecuada. En el partido por la medalla de bronce contra España, el equipo de Noruega jugó con pantalones cortos que no están autorizados por el Reglamento del Uniforme de Atleta definido en las reglas de Balonmano playa de la EHF. La Comisión disciplinaria decidió imponer una multa de 150 euros por jugadora, es decir, un total de 1.500", justificó oficialmente la EHF.

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal