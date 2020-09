Yamila Mora, titular de la organización del equipo argentino, analizó la postura de los albos.

“Sé que hay un reclamo hacia Colo Colo por la tibieza de su postura. Me pasan dos cosas con el caso de Valencia. Primero, a una persona deudora de alimentos la obligaría a pagar, porque si dejas al jugador sin empleo terminas perjudicando a los hijos. Siempre en las decisiones del club hay que dar participación a las víctimas, porque no siempre la salida es punitiva, no siempre es económica”, señaló Mora en diálogo con La Cuarta.

Además, la titular de la Secretaría de Género del “Globo”, añadió que “Sería bueno que Colo Colo se preocupara más de las víctimas que de Leo Valencia, que tomara contacto con la ex pareja de este señor. Cada caso es distinto. No hay que pensar de forma lineal. En Argentina, por ejemplo, ha habido casos en que a los jugadores se les separa del plantel”.

Finalmente, Mora aseguró que “yo no estoy en contra de que se le permita ejercer su derecho al trabajo porque el fin último es cobrar un salario. Sí me genera conflictos que el club siga como si nada pasara. No debe darle prensa como si fuera un ídolo sino darle un trato normal, como uno más, desde ya. No estaría nada bien porque los jóvenes tendrían como ídolo a un mal ejemplo”.