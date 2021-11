Sebastián Ubilla lanzó duro dardo en contra de Reinaldo Sánchez

Sebastián Ubilla le puso más carbón al fuego de la crisis Santiago que vive Wanderers tras su descenso y la decisión del dueño Reinaldo Sánchez de jugar con juveniles la recta final del Campeonato Nacional.

Ubilla fue uno de los excluidos, ya que si disputaba un duelo más iba a renovar automáticamente, lo que la dirigencia no quiso. También quedaron fuera de los últimos duelos Ronnie Fernández y Mauricio Viana, entre otros.

En conversación con el programa Zona Verde, Ubilla aseveró que "tuve una reunión con Andrés Sánchez y Rafael González y con todo el cuerpo técnico de Moisés Villarroel, donde me dijeron en la cara que no iba a poder jugar más, por el tema de contrato, que supuestamente había un motín en el equipo".

"Andrés Sánchez me dijo que no iba a jugar por un tema de mi contrato, ya que si jugaba un partido más se renovaba mi contrato. Ahí me sacan del equipo y la verdad es que me sentí bastante deprimido. Después cuando sacaron el comunicado, a nosotros nos dejan fuera y pusieron a los juveniles", complementó el "conejo".

En la misma línea, el atacante dijo sentirse "totalmente discriminado y apenado por no poder jugar en esta hermosa institución. Da pena que traten a un canterano y todo el plantel así".

El ex hombre de Universidad de Chile, rememoró otro episodio con el presidente de la comisión de fútbol: "Después del partido contra Everton, le piden a Emiliano que me saquen por el tema de los minutos, pero él no aceptó. Ellos solo pensaron en no ponerme y no poner al equipo que correspondí".

"Emiliano me bancó, me llamó, me contó la situación y me siguió poniendo en el equipo. Lo despidieron por lo mismo. En esta familia están acostumbrados a hacer el equipo y Moisés también renunció por eso. Son técnicos que tienen códigos", sentenció el futbolista que lloró al despedirse de la hinchada.

Wanderers aún debe jugar ante Huachipato, Audax Italiano y La Serena para cerrar una de las peores temporadas de su historia.

Escucho a Sebastian Ubilla en @ZonaVerdeSW y solo me queda claro una cosa. Los Sánchez no tienen ni la más MINIMA idea de como manejar un club de fútbol y qué hablar de manejo comunicacional. El nieto de Reinaldo apenas abrió la boca dejó la cagada y ahora Andrés Sánchez sigue. — Diego Mora (@diego_morac) November 13, 2021

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.