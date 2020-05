El ex defensa del Cacique aseguró que algunas reacciones durante su carrera le pasaron la cuenta.

El defensor nacional Sebastián Toro recordó su paso por Colo Colo, club en el que se formó.

"Me faltó más madurez. Algunos años lo hice bastante bien, pero con poca madurez. Tuve reacciones que no debiesen haber sido, en su momento, pero recuerdo lo mejor nomás", señaló en La Tercera.

"Yo creo que en un momento cuando no acepté algunas cosas fue cuando no me quisieron vender afuera, cuando estaba todo listo. Creo que eso no lo tomé bien y de ahí no fui lo que había sido", añadió.

Además, descartó actos de indiisciplinas: "dentro del equipo yo no tuve, fueron siempre en mis tiempos libres. Eso no sé si lo tomo como indisciplinas. Siempre se habla de que discutí con Lucho Pérez, y hablamos una vez, pero jamás yo voy a discutir o le voy a decir cosas malas al profe. Con él nos conocemos hace mucho tiempo, fue uno de mis profes en cadetes. Él me dijo una vez cómo era y yo lo tenía que escuchar nomás, si es mayor que yo y es un técnico. Pero se hablaron muchas cosas que no fueron. No da lo mismo, pero no me afectaba".

En lo deportivo, recordó la estrella 30 conseguida en 2014: "Fue después de cuatro o cinco años donde no habíamos ganado y la gente te pide. Puedes andar bien y si no sales campeón el equipo es un fracaso, es lo normal en Colo Colo. Fue lindo porque teníamos un grupo de entrenadores que eran de casa, había un grupo de jugadores buenos, buena energía, y lo pasábamos bien jugando y entrenando".

Toro arribó a Deportes Colina, detalló su relación con el DT y ex compañero Rodrigo "Kalule" Meléndez: "En algunas cosas es más flexible que otras pero bien, es un tipo súper profesional. Lo conozco hace muchos años y esa es una de las cosas que me hicieron llegar a Colina", reconociendo que está "contento" con la llegada de Gonzalo Fierro.

"Me vine de Albania el año pasado porque el fútbol era menos profesional que acá o en otros lados. No cumplían algunas cosas que prometían y mi familia no estaba contenta. Mi hijo entraba a primera básico y se nos complicaba el idioma. Me vine en junio o julio y recién llegué a un acuerdo en octubre", sentenció.