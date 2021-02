Sebastián Pérez e interés de la UC: "Pone contento que el tricampeón se fije en ti"

El arquero nacional, Sebastián Pérez, se refirió al interés que tendría Universidad Católica en contar con sus servicios para reforzar al equipo tricampeón.

Tras un histórico tricampeonato, en Universidad Católica ya planean lo que será la temporada 2021. Y es que en la pre cordillera no solo deben encontrar un nuevo entrenador, sino que también pretenden reforzar el exitoso equipo que sacó gran ventaja en el Campeonato Nacional 2020.

Ante eso, uno de los jugadores que siempre suena para dejar el equipo es el arquero Matías Dituro. Ya que con su gran nivel suele despertar el interés de varios equipos extranjeros para contar con sus servicios. Esto ha obligado a la dirigencia cruzada a buscar alternativas.

Y una de esas alternativas es el portero chileno Sebastián Pérez, quien a pesar de descender con Deportes Iquique tuvo una gran campaña en lo personal. Ante eso, el guardameta dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa para analizar su posible llegada al cuadro universitario.

"Te pone contento sonar en un grande, significa que hiciste algo bien y obviamente que el tricampeón se fije en ti te coloca muy contento", señaló el “Zanahoria”, que se anotó con 197 tapadas en la presente temporada.

De igual manera confesó que aún no lo han contactado desde el actual campeón del fútbol nacional. "No sé nada al respecto, no se han comunicado conmigo. Es algo que ha trascendido en las redes sociales", confesó.

Por otra parte, señaló que "más allá de donde siga jugando, quiero seguir creciendo como arquero y ese es mi enfoque. Obviamente que quiero estar en un equipo competitivo y peleando cosas importantes".

"En lo colectivo es lamentable y da un poco de vergüenza haber bajado a Primera B, pero en lo personal creo que creí mucho como arquero este último tiempo", concluyó.