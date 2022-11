Sebastián Miranda se va tranquilo de la U: "Conseguimos el objetivo"

El entrenador azul lamentó la última derrota de Universidad de Chile que no le permitió cerrar la temporada con un triunfo.

Pese a eso, asegura que cumplió con lo que le pidieron, salvar al equipo del descenso

"Estuve en dos periodos. Fueron dos interinatos distintos, en el segundo, cuando me trajeron hace 56 días y el objetivo era salvar el descenso. Eso se cumplió. Yo siempre quiero más, no me conformo. pero ese era el objetivo. Mucha gente me decía que estaba loco por asumir este riesgo, pero estaba con una convicción muy alta. No termina de la forma como pensábamos, tanto en Copa Chile que pasó a ser exigencia, donde se la ganó a un gran rival como la UC y no nos pudimos mantener. De eso me hago cargo, de que el equipo no pudo mantener regularidad. Conseguimos el objetivo pero no me conformo, porque pudimos sumar más puntos", comentó Miranda en conferencia de prensa tras el 3-4 ante Cobresal.

"Hubo factores externos e internos que jugaron, la presión del descenso, hubo conflictos que pudieron complicar, pero bueno el objetivo principal se cumplió, no es conformidad, pero todos debemos aprender para que el próximo año sea mucho mejor", detalla el entrenador.

El año pasado fue duro, me tocó ser ayudante de (Cristián) Romero, fue difícil y agónico donde sacamos la tarea adelante. Este año también la sacamos. Esperamos que la U haga las evaluaciones y se tomen las decisiones que se tengan que tomar para que el próximo año el club esté mejor. Desde el lugar que me toque voy apoyar para seguir creciendo y estar en lo más alto posible", finaliza el interino.