Sebastián González y nuevo DT de La Roja: "Se contrata bajo improvisación"

El ex delantero, Sebastián González, se mostró molesto debido a la poca planificación que ha existido para contratar un nuevo entrenador para La Roja.

Solo dos meses quedan para que se juegue la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ante ese panorama, la Selección Chilena aún continúa sin entrenador tras la salida de Reinaldo Rueda, quien tendrá poco tiempo para trabajar en su primera doble fecha.

Tras el arribo de Francis Cagigao, desde la ANFP empezaron a analizar distintos nombres, pero todos se han caído por distintas razones. Tema que tiene muy preocupados a los seguidores de la selección, pero que, según el presidente de la ANFP, Pablo Milad, este viernes se dará a conocer el nombre del nuevo estratega de Chile.

Y hoy, en una nueva edición de Deportes en Agricultura, Sebastián González expresó su opinión con respecto al tema. Chamagol no tuvo pelos en la lengua, y se tiró sin filtro contra el ente rector del fútbol nacional.

"Mientras no se profesionalicen las areas de gestión para la elección de un técnico… ahora llegó Cagigao, que viene a un tema más macro, más global, pero no sé si llega con una base para elegir un técnico", indicó para comenzar el ex jugador.

Según Chamagol, la primera prioridad es definir cuales son los objetivos y que se busca hacer con la Selección Chilena. "Ahí se ven las alternativas, de por qué quieren que sea europeo. Después el presupuesto, el perfil, sus últimos años y las características de los que han llegado antes a la selección", explicó.

Tras eso, arremetió con todo contra la ANFP. "Aquí hay un tema más grave que es la falta de planificación, porque todos sabíamos que Rueda se iba y cuánto ha pasado, no había planificación de un plan B. Hoy ya terminan atrapándose con que de aquí al viernes estará, con que tiene que ser Sudamericano. Se cierran bajo parámetros super precisos cuando la elección del técnico tiene que ser más concreta".

"Yo me pongo a buscar, veo el mapa de los que están disponibles y se reduce tremendamente. No sé bajo qué parámetro llegará y no sé si es el idóneo para los jugadores que tienes, que no hay renovación para el Mundial... Hay cosas no planificadas y se va a contratar bajo improvisación", concluyó.