El ex delantero del Cacique analizó el complejo presente que vive el DT.

Todos los medios han comentado el mal momento del Comandante, esta vez fue el turno de "Chamagol", el ex jugador hizo un análisis sobre Salas:

"No es normal para Colo Colo, para los hinchas y todo el entorno del club perder tres partidos consecutivos. Sin embargo, no es primera vez que se da, es más el 2018 con Tito Tapia seis partidos seguidos llevaba Colo Colo, tres de Libertadores, y tres del torneo", dice en Todos Somos Técnicos de CDF.

"El tema es que hoy no solamente se cuestionan los resultados adversos y que la Universidad Católica prácticamente te saca 9 puntos. Son cosas que se vienen arrastrando, que Católica viene de ser bicampeón. Colo Colo hace rato que su primer objetivo, más allá de lo internacional, es pelear el campeonato", agrega.

El ex delantero del Popular cree que el equipo no mejora: "Con los resultados negativos, no hay una consecuencia futbolística, colectiva, de forma de juego, que uno puede preveer por ahí que va a empezar con un buen desempeño (en Copa Libertadores). Venimos analizando no sólo en el partido con Universidad Católica. Colo Colo es distinto en su propuesta a la del año pasado. Tiene una idea, pero no la puede desarrollar para ir manejando los partidos y no cometer los errores que hace".

"No sé si esa idea gusta, porque no se dan los resultados. Respecto a los candidatos que salen, siempre va a pasar y siempre ha pasado. Por lo menos desde la gerencia deportiva hay un convencimiento de que lo que se intentó formar en un momento es con Mario Salas", cerró.