¿Sebastián Beccacece es opción para la selección chilena?

Desde el Mercurio aseguran que en la ANFP están analizando el nombre del ex DT de Racing.

Mientras continúa la espera de la confirmación de Reinaldo Rueda como nuevo seleccionador de Colombia, en Chile siguen surgiendo nombres para reemplazar al cafetalero de la roja de todos. Ahora se sumó el de Sebastián Beccacece, quien recientemente renunció a la banca de la Academia.

"Es un nombre que se va a analizar", reconocieron a El Mercurio desde la ANFP, destacando que "ya estuvo con la selección en las Eliminatorias y en el Mundial de Brasil 2014 junto a Sampaoli, y luego fue parte del triunfo de la Copa América 2015".

Cabe recordar que Beccacece anunció la decisión de dejar su cargo en Racing en una conferencia de prensa virtual, donde explicó que la salida de Diego Milito -quien se desempeñaba como gerente del club fue determinante en su partida: "Tengo el deseo de continuar en este espacio tan cómodo, pero como todos saben Diego (Milito) anunció que se va y voy a seguir ese mismo camino".

El argentino explicó: "Hemos alimentado la ilusión en el club para estar en la mesa de los mejores como Boca, River y Flamengo. Todo eso tiene que ver con el trabajo y el compromiso. Con el cuerpo técnico ya les informamos a todos que vamos a dar por finalizado nuestra tarea cuando finalice el campeonato ante Newell's".



"Mis valores me indican que tengo que irme con quien me trajo. Siempre me manejé así. La decisión siempre la tuve clara", sentenció.