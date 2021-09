¡Se volvió loco! Martín Liberman hace bolsa a Javier Castrilli

¡Se volvió loco!, el polémico periodista argentino Martín Liberman criticó la designación de su compatriota Javier Castrilli para reemplazar a Jorge Osorio como presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP

Javier Castrilli asumirá el cargo que ostentaba Jorge Osorio, el que fue despedido luego de un complicado año donde los árbitros han estado en el foco de la polémica por malos cabros y mal uso del VAR.

"Pésimo árbitro! Qué mal eligieron en Chile", escribió sin titubear.

Pésimo árbitro! Que mal eligieron en Chile. https://t.co/BXOALmSXie — Martin Liberman (@libermanmartin) September 22, 2021

En Chile también hubo reacciones al respecto, donde destaca la que le dio Lorenzo Antillo, presidente de Audax Italiano a La Tercera.

"Me parece que es una buena señal que la ANFP se dé cuenta de que las cosas no se estaban haciendo bien. Es un nombre de prestigio y que ojalá que pueda venir a poner orden y a preocuparse del problema de fondo, que nace desde la formación, no solo de la contingencia. Tiene que hacerlo en paralelo. Y sobre todo la disparidad de criterios en situaciones similares”, argumentó.

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

PROGRAMACIÓN FECHA 22°

Viernes 24

Huachipato vs. Palestino. 18:30 horas, CAP.

La Calera vs. O’Higgins. 21:00 horas, Nicolás Chahuán.

Sábado 25

Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:00 horas, El Cobre.

Unión Española vs. La Serena. 15:00 horas, Santa Laura.

Deportes Melipilla vs. Audax Italiano. 17:30 horas, La Pintana.

Everton vs. Curicó Unido. 20:00 horas, Sausalito.

Domingo 26

Ñublense vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas, Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Colo Colo. 16:30 horas, El Teniente.

Libre: Universidad Católica.