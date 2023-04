El comentarista deportivo explotó por los dichos que el alcalde de La Florida hizo hace unas semanas, cuando alegó que los hinchas de la U no podían ir al Estadio Bicentenario para el encuentro frente a Audax.

Pese a ello, este domingo en ese mismo estadio se disputó el Superclásico Femenino entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde llegó una multitud de hinchas del Bulla.

“Ayer se jugó el Superclásico Femenino, la U y Colo Colo en el estadio Bicentenario de La Florida. El mismo estadio donde la semana pasada el alcalde Rodolfo Carter dijo que no podían ir los hinchas de la U. ¿Se acuerdan que Audax había levantado la posibilidad de vender entradas y tuvieron que devolverlas?”, partió diciendo Caamaño.

"Sí, no había hinchas de Colo Colo, pero estaba lleno de hinchas de la U. Entonces cómo un día le niegas la entrada a los hinchas de la U y al otro se la permites. ¿Me van a decir que el público es distinto? Yo vi los mismos lienzos que en un partido del masculino. La misma cantidad de gente que podría haber ido el domingo anterior. ¡Están súper contentos en Audax Italiano con la congruencia del alcalde Carter!”, agregó el comunicador en Radio Agricultura.

Guarello aprovechó para emplazar al alcalde: “Te voy a decir una sola cosa: es que para el Clásico Femenino no había repercusión mediática, no había tele, no había matinal, no te revolvía el gallinero ni te daba publicidad. ¡Propagandístico! Te aseguro que si el Clásico Femenino salía en el matinal el alcalde habría salido”, dijo Guarello.