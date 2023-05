¿Se va? Lanzan dura advertencia sobre Gustavo Quinteros

Tras la derrota ante Boca por Copa Libertadores, el periodista Cristián Caamaño en el programa radial Deportes Agricultura lanzó una frase que llamó la atención de los hinchas colocolinos.

"Hay errores en la conformación del plantel sí, a lo mejor habían planes B, C, D, que llegaron y él visó diciendo capaz 'si no me llega este, a lo mejor que me va a llegar', pero ya a esta altura las quejas son continuas y que está peleando con un cuchillo y un tenedor", partió diciendo el también panelista de ESPN Chile.

"Para mí, yo creo que a si Gustavo Quinteros le llega una oferta en mitad de año y se va. ¿El motivo? Se te va a recuperar Emiliano Amor y va a tener que sacar a un extranjero, ese extranjero va a tener que ser Castillo o Lezcano porque no va a sacar a Bouzat y a De los Santos, yo creo que va a terminar sacando a Castillo porque es el más barato porque tampoco tienes plata para pagarle la rescición de un año Lezcano", remarcó el comunicador.

Para cerrar, explicó que: "¿Después qué va a hacer? Los chilenos disponibles no te los van a regalar y vas a tener que salir a buscar jugadores o darle a Matías Moya, Marco Rojas y a un Gutiérrez y pedir a un Javier Altamirano, pero tendrá que sacarse la lata...Entonces Colo Colo para marcar una diferencia tiene que traer tres jugadores titulares o sino va a seguir en esta dinámica", sentenció.