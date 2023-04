Se suma a la moda: Maximiliano Falcón hizo importante anuncio

A través de sus redes sociales, el “Peluca” dio a conocer que se suma a esta tendencia mundial, con el fin de explorar una nueva faceta y generar otro espacio de encuentro con los hinchas.

“Gente, por ahí muchos no conocen esa faceta mía. Hace tiempo me gustaría empezar a hacer directos en Twitch y esta vez me animo a decirles que lo voy a hacer, no solo por jugar, sino por charlar con ustedes y encontrarnos de otra manera, que no sea solo dentro de la cancha, ¿les gustaría?”, expresó el defesnor charrúa en una historia en Instagram.

Falcón publicó una imagen en la que aparece en un salón completamente equipado para este tipo de transmisiones. Al más puro estilo “Kun” Agüero.

Cabe consignar que Maximiliano Falcón es uno de los jugadores más queridos por la hinchada en el actual plantel de Colo Colo.