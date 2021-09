Se reinventó: Kike Acuña es modelo para marca de zapatillas brasileñas

Luego de que fuera despedido de su cargo como DT de Unión San Felipe ante los malos resultados, Kike Acuña se ha mantenido lejos de las canchas.

Tras su paso por el Uní Uní, el ex futbolista ha decidido reinventarse, pues una marca brasileña de zapatillas reclutó al ex Universidad Universidad de Chile como su nuevo rostro.

En conversación con LUN, comentó que “estoy muy contento con ellos, por cómo se han portado conmigo… Hago, a veces, como modelo. Me saco fotos de acuerdo con las zapatillas que me van pasando”.

“Es algo que no me incomoda… Se trata de sacarse fotos y mostrarlas. A muchos de mis seguidores les han gustado y me mandan mensajes. Es importante que no sólo me gusten a mí, sino que al resto de la gente”, agregó.

En este sentido, el ex DT de Unión San Felipe señaló que “lo he hecho sin problemas y me he sentido bastante cómodo porque es algo que me gusta”.

Sin embargo, no solo está enfocado en modelar, pues también planea estudiar. “Tengo pensado, de aquí a fin de año, si no sale un equipo, viajar a Europa a perfeccionarme, por uno o dos meses. Siempre es bueno ir creciendo profesionalmente… Tengo las puertas abiertas en varios países”, indicó.

Respecto a esta nueva etapa de su vida, Kike Acuña expresó que “desde 2019 soy otra persona y me empezó a salir todo bien. Entonces, si bien no es un tapa boca, puedo decir que le doblé la mano al destino y sigo haciendo realidad mis sueños a punta de esfuerzo”.