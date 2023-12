¿Se queda? Figura de Colo Colo podría continuar en el cacique

Entramos en la fase final de la temporada, donde los equipos no sólo buscan terminar el año de la mejor manera posible en la tabla de posiciones, sino que también comienzan a preparar la conformación de los planteles el próximo año. En ese sentido, una de las figuras de Colo Colo, el cuál termina contrato en diciembre, podría continuar por más tiempo en el cacique.

Colo Colo se mantiene firme en la lucha por el título, esto ya que actualmente se ubica en la segunda posición, a sólo dos puntos del líder Cobresal. Donde quedan dos fechas por jugarse y seis puntos en disputa para el final de la temporada. Además, los albos se ubican en zona de Copa Libertadores, por lo que también ya comienzan a trabajar en las novedades para el próximo año.

Con el fin de la temporada, también es el adiós para los jugadores que terminan sus respectivos préstamos y deben volver a sus propios clubes. En el cacique estos son los casos de Agustín Bouzat y Matías de los Santos, quienes pertenecen a Vélez Sarsfield y para fin de año estarían abandonando el estadio monumental, rumbo a Argentina.

También te puede interesar: "Terremoto en TVN: Querido rostro deja la casa televisiva tras 12 años de trabajo".

Pero esto podría no concretarse, ya que Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, entregó unas llamativas declaraciones durante la semana sobre el futuro de estos jugadores. Donde el caso más llamativo fue el de Agustín Bouzat, entregando algunas luces de una extensión en su vínculo con Colo Colo.

"Bouzat creo que tiene un tiempo más, no vuelve, parece que sí tiene más tiempo en Colo Colo, no e acuerdo ahora, no te puedo decir porque tenemos muchos contratos para el 2024 con los cuales ya tenemos que empezar a trabajar", señaló el presidente del cuadro argentino, entregando detalles sobre el jugador y la institución alba.