¡Se pasó! La notable imitación de Kramer a Ben Brereton

¡Se pasó! La notable imitación del comediante chileno que estuvo acompañado de Mauricio Isla y Claudio Bravo, también imitados por Kramer, la rutina contó con Stefan hablando en un curioso inglés y además con varios chistes sobre lo poco que entiende el jugador el idioma español.

Kramer apareció en el Teatro Teletón con la indumentaria de la selección, e imitando al futbolista de la roja de todos. Ben señaló: “Me siento más chileno que la chucha, no me importa que me digan gringo culiao”, además intentaba cantar el himno nacional de manera olvidable.

“Soy más chileno que porotos con mayonesa. Tengo amigos chilenos como Jape Jane”, agregó “Ben”.

Grande Kramer

Mauricio Isla

Claudio Bravo

Ben Brereton#Teleton2021 pic.twitter.com/0rUGevuTU8 — 🎄Eduardo إدواردو بيريز🎶🥁🎮 (@eeeedzzzz) December 5, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.