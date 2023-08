Pinilla explotó en plena transmisión de la cadena de deportes internacional. El ex delantero lanzó hace unos días una información sobre Alexis Sánchez y su posible regreso al Inter de Milán.

“El que se quiere subir al carro de la victoria, como se subieron todos los medios digitales, y otros periódicos, que publicaron todo lo que yo dije sin citarme, ahí les dejo este caramelito: poco profesionales, no reportean y son unos frescos de raja", lanzó Mauricio Pinilla en ESPN.

"A ustedes les digo, que citaron toda mi información precisa y certera y no me citaron: ¡huevones frescos!", agregó el ex Universidad de Chile.

“Usted no me enseñe humildad ni nada, nunca estuvo de acuerdo con mi información, sus caritas que puso, y le tengo una sorpresa, pero se la va a encontrar en redes sociales en las próximas horas”, cerró en contra de Cristian Caamaño.

"HOY DÍA, CON MADUREZ, TOMA UNA DE LAS MEJORES DECISIONES DE SU CARRERA"#ESPNF360Chile @pinigol51 y Alexis Sánchez, quien buscará su revancha en el #Inter, luego de un buen paso por el Olympique #Marsella. pic.twitter.com/x4IdmxXYh9 — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 25, 2023

¿Qué había dicho Pinilla?

El ex futbolista de la U adelantó hace una semana que Sánchez iba a firmar nuevamente por el Inter: “Esta oferta se atráso y él sigue a la espera, está pendiente. Es el Inter de Milán. Hoy la prioridad de Alexis Sánchez es ir al Inter de Milán. Se quiere ir para allá. Es un equipo y liga competitiva. Es su decisión”, indicó Pinilla en Radio Agricultura.