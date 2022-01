¡Se lanzó con todo! Johnny Herrera le dio duro a Luis Roggiero

¡Se lanzó con todo! Johnny Herrera, ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, cuestionó las decisiones de Luis Roggiero, gerente deportivo del club. El ahora comentarista no entiende las salidas de Luján, Arias y Larrivey.

Herrera cuestiona su conocimiento del medio y las salidas repentinas de algunos jugadores.

"Me causa demasiada extrañeza que las decisiones de Roggiero sean tan radicales, que diga ‘este gallo participa, este no’", señaló el ex arquero de Universidad de Chile en TNT

Luego, afirmó: "Llamó a Luján, Arias, Larrivey que no siguen, con tanta potestad. Me causa mucha extrañeza, no sé cómo explicarlo. Alguien que nunca fue técnico, que nunca trabajó en un equipo grande, que es relativamente joven, que no conoce el medio".

"Me encantaría dejarlo trabajar, pero que vieran los últimos videos de Luján o Cañete, que tienen contrato", añadió.

"Para allá iba. Me causa extrañeza que no sea el técnico el que le diga a los jugadores que no cuenta con ellos. Insisto: nunca jugó fútbol, trabajó en un equipo grande, que nunca dirigió un equipo, que recién está llegando a Chile", finalizó.

‘Ajustarse al Modelo’. Gerente deportivo de @udechile Luis #Roggiero explica el proceso de elección del nuevo entrenador Santiago ‘Sachi’ #Escobar. Interesante!

📽@nicoeac_ pic.twitter.com/VhiJTQFaIJ — Pase y Recepción (@paseyrecepcion_) January 5, 2022

