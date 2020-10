El ex entrenador de Colo-Colo analizó el complicado presente que vive el argentino en la banca de los azules.

Claudio Borghi, comentarista de CDF apoyó públicamente a Hernán Caputto en su difícil momento como DT de Universidad de Chile tras el empate ante Audax Italiano.

“Hay que ser justo con la gente. Este chico se jugó las pelotas asumiendo un equipo que estaba por descender en su primera experiencia profesional en un plantel de un primer equipo de Primera División”, afirmó el Bichi.

“El pago no debería ser sacarlo antes de sacar la primera ronda, es injusto. Si yo pongo las pelotas para salvarlo a usted, aguánteme un poquito más para ver si puedo”, profundizó.

“Si Caputto puede seguir y pide los mismos refuerzos que le puedan traer a otro entrenador debería seguir”.

“Con todo el respeto a los demás chicos, de renombre sólo Montillo y Larrivey. El resto no son refuerzos que le den una jerarquía”, explicó

Finalmente, Borghi hizo hincapié en la responsabilidad de los jugadores: “Tengo que tener primero un jugador estable emocionalmente, no puede ser que yo lo saque un partido y el tipo diga ‘no, me sacó, no puedo jugar, me levantó los brazos’. Si tengo un rebaño de ovejitas, no me puede hacer mal todo”.

“Estamos hablando de gente profesional. Se va el técnico y dicen ‘no entrenaba bien’. Que salgan a decir ahora Caputto, Borghi o Vega trabajan mal, pero no cuando el técnico se va decir ‘me hacía sufrir, me hacía entrenar a las 12 del día", cerró.