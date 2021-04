¿Se juega? La programación de la tercera fecha del Campeonato Nacional

Debido a la situación sanitaria, las elecciones del 10 y 11 de abril se pospusieron para el el 15 y 16 de mayo. Por ende, la fecha del fútbol se juega esta semana.

La ANFP ya programó la tercera fecha del Campeonato Nacional 2021, la cual se disputará entre el sábado 10 y el lunes 12 de abril y que tendrá como equipo libre a Huachipato.

El partido que abrirá los fuegos será el de U. Española ante Melipilla durante la jornada sabatina, mientras que el lunes Curicó y Antofagasta pondrán punto final a la fecha.

Revisa los horarios (*) en AlAireLibre.cl:

Sábado 10 de abril

- Unión Española vs. Melipilla, 16:00 horas, Estadio Santa Laura

- Audax Italiano vs. U. Católica, 18:30 horas, Estadio El Teniente

Domingo 11 de abril

- Deportes La Serena vs. U. de Chile, 15:00 horas, Estadio La Portada

- S. Wanderers vs. U. La Calera, 17:30 horas, Estadio "Elías Figueroa"

- Colo Colo vs. O'Higgins, 20:00 horas, Estadio Monumental

Lunes 12 de abril

- Ñublense vs. Cobresal, 12:00 horas, Estadio "Nelson Oyarzún"

- Palestino vs. Everton, 15:00 horas, Estadio La Cisterna

- Curicó vs. Antofagasta, 17:15 horas, Estadio La Granja