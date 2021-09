¡Se fue con todo! referente de la U hizo pebre a Arturo Vidal

¡Se fue con todo! El exdelantero de los azules, Héctor “Chico” Hoffens, se lanzó contra el volante del Inter que dijo que los azules “son muertos”.

Durante un live que emitía desde Italia, el jugador del Inter de Milan e histórico de La Roja, Arturo Vidal, se encargó de calentar la previa del Superclásico.

Todo ocurrió cuando en medio de la transmisión le preguntaron por la “U”… entonces el “King” respondió sin titubear: “¿Universidad de Chile? Esos son muertos, Colo Colo es el campeón”.

Sus palabras, tuvieron eco en un ex referente universitario.

Hay que saber de dónde vienen las cosas, de qué personaje son esos improperios, no vale la pena opinar”, comenzó.

Y luego agregó: “Lo ha demostrado con hechos y con cosas que son denigrantes para la gente y todo el fútbol chileno, que han tenido consecuencias gravísimas y da pena. No voy a entrar a discutir con una persona que no está en sus cabales, no es sano”.

“Qué le voy a decir, si nadie ha logrado controlarlo ni llevarlo por el buen camino. Ha hecho cosas que han generado mala reputación para el país. A mí me da lo mismo lo que diga Arturo Vidal porque son sólo palabras al aire y no mide las consecuencias que vienen después”, completó.

Universidad de Chile?!? "Esos son muertos" che pic.twitter.com/PoZnVe4ziq — Hanti (@Hanti09) September 24, 2021

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

PROGRAMACIÓN FECHA 22°

Viernes 24

Huachipato vs. Palestino. 18:30 horas, CAP.

La Calera vs. O’Higgins. 21:00 horas, Nicolás Chahuán.

Sábado 25

Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:00 horas, El Cobre.

Unión Española vs. La Serena. 15:00 horas, Santa Laura.

Deportes Melipilla vs. Audax Italiano. 17:30 horas, La Pintana.

Everton vs. Curicó Unido. 20:00 horas, Sausalito.

Domingo 26

Ñublense vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas, Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Colo Colo. 16:30 horas, El Teniente.

Libre: Universidad Católica.