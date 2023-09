Se entregan nuevos detalles sobre el estadio para Universidad de Chile

El tema del estadio de Universidad de Chile es una novela recurrente en el fútbol chileno. Hace varios años se viene hablando de los posibles terrenos donde se construirá, se han visto diversas maquetas sobre la forma que tendrá, pero pocos han sido los avances reales que se ha tenido en algo que los hinchas azules vienen pidiendo a gritos desde hace varias décadas.

Hoy más que nunca, la opción se hace cada vez más real, algo que tiene muy contento a los simpatizantes del club, como también a quienes lo conforman. En ese sentido, el comunicador azul Tito Awad entregó nuevos detalles sobre el nuevo reducto deportivo que está planeando la institución en la comuna de Lampa, en la región Metropolitana.

En conversación con Redgol, el ya mencionado comunicador aseguró que la información viene desde primera fuente. “No sé si soy un aporte, lo que pasa es que yo al fútbol lo amo y a la U la amo más. Esto partió en sentido de mi edad, cuando lo dije en el CDA a una persona, diciendo que me voy a morir y no voy a ver el estadio, lo conté así. Pero esa persona me dijo no, hue… lo vas a conocer antes”.

Tras estas primeras declaraciones, continuó diciendo que, “empecé a averiguar las cosas. No son cosas nuevas, todos sabían que Lampa es el lugar donde ven el terreno. Donde quieren centrar todo con un centro comercial, no lo inventé yo. Porque cuando hablo, repercute en todas partes”, señaló Tito Awad sobre la información que ya se maneja al respecto.

Uno de los puntos importantes en este tema y que también les da mayores esperanzas a los hinchas, es que la sociedad anónima que administra a la Universidad de Chile, está en el negocio inmobiliario, algo que puede abrir las puertas para la construcción y el tema de los permisos, sumado claramente a la inversión que se debe realizar para un proyecto de este calibre.