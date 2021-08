Se encienden las alarmas por posible ausencia de Ben Brereton en la Roja

Se encienden las alarmas en los medios nacionales y en los hinchas chilenos, ya que el Rovers avisó que esperará indicaciones tanto del gobierno británico como de las autoridades del fútbol inglés, para decidir si se dará el viaje de “Big-Ben” a Sudamérica.

Ayer lunes, Martín Lasarte entregó la nómina de la selección chilena que en septiembre próximo enfrentará la triple fecha de las eliminatorias mundialistas a Qatar 2022, en la que fue incluido Ben Brereton, delantero del Blackburn Rovers.

Tras una destacada Copa América y su gran presente en la Championship de Inglaterra, “Big-Ben” era nombre fijo para “Machete”, sin embargo este martes el club inglés puso en duda su presencia en la Selección, debido a las restricciones sanitarias por el covid-19.

“Ben Brereton Díaz ha sido nominado en el equipo de Chile para sus próximos duelos clasificatorios de la Copa del Mundo”, señaló el club en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, aclararon que esperarán “consejos del gobierno y las autoridades del fútbol con respecto a las regulaciones de covid-19 antes de que se tome una decisión sobre su participación (con la selección chilena)”.

De esta forma, Martín Lasarte podría sufrir una nueva y sensible baja en la Roja, luego de que se confirmara la ausencia de Alexis Sánchez por lesión.

