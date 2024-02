¡Se encienden las alarmas! Colo Colo confirma su primera baja

Colo Colo continúa participando activamente de su pretemporada, donde mañana disputará un atractivo encuentro ante Independiente del Valle por la Copa Viña del mar. Los albos sólo han sabido de triunfos al mando de Jorge Almirón y han dejado muy buenas sensaciones. Pero los hinchas no dejan de estar preocupados por la lentitud con que afrontan el tema de los refuerzos.

Cabe recordar que hasta el momento sólo se ha presentado a Arturo Vidal como el único refuerzo de los albos de cara a la presente temporada. Esto tiene muy preocupados a los hinchas, quienes ven como no solamente no llegan nuevos nombres al estadio monumental, sino que además están fallando en las negociaciones finales.

Pero sumado a todo esto, ahora se encienden las alarmas de Colo Colo ya que tendrían la primera baja para el inicio de la temporada. Esto ya es de conocimiento del cuerpo técnico de Jorge Almirón, quienes ya están trabajando para ordenar el equipo y hacer los cambios pertinentes para los duelos que vienen más adelante.

Según información entregada por TNT Sports el jugador afectado sería Leandro Benegas, quien además no formará parte de la convocatoria para el duelo de mañana ante Independiente del Valle en la Copa Viña del Mar. Todo esto debido a una lesión que no le permite jugar con normalidad y prefieren no ponerlo en peligro y mantenerlo en recuperación.

"Benegas está desgarrado, él está con problemas físicos y por eso no ha sido parte de los últimos partidos en Colo Colo", así lo informó el periodista Daniel Arrieta para TNT Sports. Una situación que complica aún más al delantero, ya que fue apuntado como uno de los fracasos en los refuerzos del cacique en la temporada pasada.