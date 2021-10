¿Se disculpó por el hijo? Mamá del 'Chino' Ríos tildó de mentiroso a Jordi Castell

La madre del ex número uno del mundo desmintió al fotógrafo, quien aseguró que ella le pidió "perdón por debajo" por los dichos de su hijo.

La polémica entre Jordi Castell y Marcelo Ríos sigue escalando en niveles de agresividad, donde ahora entró la familia del "Chino" a hablar sobre el tema. Así es, ya que la madre del ex tenista, Alicia Mayorga, se refirió a las declaraciones del fotógrafo, quien aseguró que ella le pidió “perdón por debajo” producto de los polémicos dichos de su hijo tras la muerte de su perro Marley.

En un live con Pamela Díaz, el fotógrafo señaló que no creía que hubiese alguien que frenase al "Chino" de escribir ácidos comentarios en redes sociales. “No creo que tenga a alguien cercano que le diga que pare lo que está haciendo. Su mamá es la que me pide perdón por debajo a mí, por las cosas que dice su hijo”, dijo.

Sin embargo, Alicia Mayorga salió a desmentir rápidamente al ex panelista de "Primer Plano": “Es mentira que llamé a Jordi Castell, no lo conozco“, relevó en conversación con Publimetro.

“No tengo idea quién es y yo no sé qué quiere lograr con esto”, agregó. “La primera vez que me contaron lo que había dicho no le di importancia, pero anoche vi un programa donde aparecía y encontré terrible que el mintiera”, sostuvo.

Mayorga recalcó que nunca ha hablado con él y que “así como miente con eso, debe mentir en muchas cosas”.