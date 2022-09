Según el reglamento: ¿Se debe seguir jugando el clásico universitario?

El caso Martín Parra tiene a todos los paneles deportivos hablando del tema de la violencia en los estadio de Chile. El presidente del sindicato, Gamadiel García, asegura que el principal responsable es el Consejo de Presidentes de la ANFP. "Quienes tienen que tomar medidas no lo hacen porque son parte de este cículo vicioso", lamenta.

"¿Por qué crees tú que la UC no puede perder el partido? Porque no está reglamentado. Toda la problemática que tenemos se debe a que no tenemos un reglamento sólido, con castigos ejemplificadores", sentenció Gamagol esta mañana, en conversación con Los Secos del VAR de radio Usach.



"Cuando hay sanciones que no influyen en nada, lógico que te da lo mismo que te sancionen Pasas por sobre la norma, te sigue llegando palata de la TV, sigues jugando con público porque presentas un recurso... esto aburre porque quienes tienen que tomar medidas no lo hacen, porque son parte de este círculo vicioso", lamentó el ex delantero.

"Lamentablemente es un tema que vivimos a diario en varios escenarios. Es momento de poner un punto final, no podemos estar sancionando la puntería de los hinchas, tiene que haber un reglamento, las normativas deben ser claras para todas las instituciones y las sanciones deben ser ejemplificadoras", sentencia.

Así mismo, le reclama a los dirigentes del fútbol. "Los encargados de hacer las bases y de que los reglamentos se cumplan son los presidentes de los clubes; y ellos son los que no quieren. Hablan de las autoridades de todo el mundo, menos que ellos son los de las responsabilidades. No ponen reglas claras porque son afectados directamente".

Por esto, Gamagol advierte que "cuando vemos situaciones graves y los mismos dirigentes dan excusas públicas, ahí nacen los problemas de nuestro fútbol. Hablan de la industria del fútbol, pero las decisiones las toman 32 dirigentes entre cuatro paredes. Las otras opiniones no son válidas y por eso del Consejo de Presidentes nacen las grandes problemáticas del fútbol, de las decisiones lamentables que toman".

Finalmente, le lanza un raspacachos a los encargados de la justicia en el fútbol chileno. "También del Tribunal de Disciplina, que toma decisiones que no corresponden, que levantan castigos que no deberían levantarse y que están fuera de toda regla. Solicitamos el lunes reunión con el presidente Pablo Milad, porque la situación es grave y hay que solucionarlo desde ya, con un buen reglamento, con normas claras y sanciones ejemplificadoras", completó.