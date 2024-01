Arturo Vidal se encuentra actualmente como jugador libre tras su fugaz paso por Athletico Paranaense. En ese sentido, el King ha sido fuertemente vinculado con Colo Colo en las últimas semanas, donde tanto los hinchas como el propio jugador esperan su esperado regreso al estadio monumental de cara a la nueva temporada.

Si bien Vidal siempre ha expresado su deseo de volver a Colo Colo, el seleccionado nacional también estuvo en la órbita de Boca Juniors en su momento, donde fue bien catalogado por Juan Román Riquelme, actual presidente del cuadro Xeneinxe, pero esta posibilidad finalmente no pudo ser concretada y vuelve a ser vinculado con el cacique.

Como ya lo mencionamos anteriormente, Arturo Vidal actualmente se encuentra como jugador libre, lo que siempre facilita las negociaciones con los clubes, pero a pesar de todo esto, puede que la llegada del King a Colo Colo finalmente no sea una realidad, ya que existen algunas personas en la interna de Blanco y Negro que no lo miran con buenos ojos.

Lo anterior fue comentado por Rodrigo Goldberg en Al aire libre en Cooperativa, donde el ex director deportivo de Universidad de Chile, reconoció que algunos directivos de Blanco y Negro no estarían conformes con la llegada de Arturo Vidal a Colo Colo y esto complicaría de sobre manera su tan ansiado regreso.

"Yo sé que hay directores que no quieren que llegue. Lo he escudado de primera fuente por su comportamiento fuera de la cancha y el tema de su edad. Es un jugador que no es barato", señaló Rodrigo Goldberg sobre la situación de Arturo Vidal y Colo Colo de cara a una nueva temporada que ya está a la vuelta de la esquina.