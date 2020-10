¿Se arrepiente?: Quinteros reconoció que se encontró con cosas que no esperaba en Colo-Colo

Gustavo Quinteros se refirió al mal momento que atraviesa Colo-Colo y aclaró cuales son los objetivos planteados a corto plazo para el equipo.

Un complejo panorama enfrenta el Cacique en la actualidad. Los albos marchan penúltimos en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2020 con 10 unidades, por lo que su enfoque ahora está en salir de ese lugar.

Así lo reconoció el entrenador del Eterno Campeón, Gustavo Quinteros, que además reconoció que se enfrentó a un panorma distinto al que esperaba recibir en su llegada al equipo de Pedreros.

"Cuando acepté este reto fue un desafío que sabía que iba a ser complicado no solo por lo futbolístico, sino también lo anímico. La posición en la tabla influye y a lo mejor eso demora un poco para llegar a constituir o darle una idea de juego lo más rápido posible", señaló el estratega en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Lo que pensé en el momento fue tratar de mejorar rápidamente, trabajar mucho para llegar mejor a la Copa Libertadores y no llegamos de la mejor manera, para mí fue un golpe duro, porque era un objetivo... fue un golpe duro, pero hay atenuantes que hay que tener en cuenta", añadió.

"Cuando uno llega y se pone objetivos, entiende que vas a tener a los jugadores a disposición, a trabajar mucho, a veces en doble turno, pero me encontré con cosas que no tenía en cuenta, un montón de jugadores que se venían recuperando de lesiones y otros que no estaban", comentó el ex DT de la Universidad Católica.

El argentino también mencionó sus objetivos en Macul: "Lo que me pongo como objetivo principal es el día a día, trabajar con los jugadores que tengo y que el equipo juegue mejor, mejorar la parte defensiva, que recién para el próximo partido, si todo sigue como hasta ahora, puedo repetir la misma defensa y los volantes, tal vez al mismo equipo, eso es importantísimo porque no había pasado", enfatizó.

Para eso, el experimentado entrenador confesó que para eso necesitan con urgencia que el plantel logre "jugar cada día mejor, entrenar a los jugadores para que la idea se pueda plasmar en el campo; lo que necesitan los jugadores es tener una idea, hacerla bien y que todos puedan correr los 90 minutos a máxima intensidad".