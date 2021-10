¡Se acabó la cesantía! Jorge Mago Valdiva ya encontró nuevo trabajo

¡Se acabó la cesantía!. Uno de los jugadores más talentosos de la historia del fútbol nacional está haciendo noticia por su nueva "pega".

El lunes 11 de octubre, en vivo y en directo Star+ & ESPN presentaron a la nueva incorporación del programa Equipo F.

Se trata de Jorge “El Mago” Valdivia, el ex “10” de la selección chilena, con una extensa trayectoria en el fútbol nacional e internacional, quien formará parte del elenco oficial de ESPN F90.

ESPN F90 es un programa de análisis y debate enfocado en el fútbol nacional, el cual es conducido por Fernando Solabarrieta y se emite de lunes a viernes desde las 19:00 hasta las 21:00 horas por las pantallas de Star+ & ESPN.

El chileno Jorge Valdivia inició en el profesionalismo en Universidad de Concepción en el 2003. “El Mago” llegó a Colo-Colo en 2005, donde se consolidó como uno de los mejores “10” del fútbol chileno. Tras su exitoso paso por los albos, el mediocampista arribó al Palmeiras, equipo en el que consiguió el campeonato Paulista de 2008, siendo elegido el mejor jugador del torneo. Tras eso, fue pieza clave en la selección chilena por más de 10 años, participando en dos mundiales consecutivos. En los últimos años logró ganar la estrella número 32 junto a “El Popular”, para luego jugar un par de temporadas en México y volver a Chile teniendo como último club, hasta el momento, Unión La Calera.

El “Mago” Valdivia se suma a un destacado grupo en ESPN F90 que integran el ex futbolista de Colo Colo Marcelo Barticciotto, el periodista Felipe Bianchi, el ex arquero Waldemar Méndez, el ex defensa de la Universidad de Católica Dante Poli, el ex delantero de la selección nacional Patricio Yañez y el ex UC Luka Tudor.

Esta, sin dudas, es una muy valiosa incorporación de Star+ & ESPN, puesto que Valdivia llega para aportar su amplia experiencia a la programación local. Más información en ESPN.com

