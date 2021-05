¿Se acabó la "Blandineta"?: Hinchas reaccionan a la posible salida de Blandi

Los fanáticos de Colo-Colo se manifestaron en las distintas plataformas digitales.

El delantero trasandino no pudo mostar su potencial en el Cacique y su agente busca su salida según información de algunos medios brasileros.

A pesar de que el ex capitán de San Lorenzo está siendo considerado como opción por Gustavo Quinteros en las últimas convocatorias, otra vez se rumorea una posible salida, ya que desde Brasil informan que el jugador de 31 años fue ofrecido a tres elencos: Botafogo, Corinthians y Juventude.

Desde TNT Sports informan que el ariete se queda en Macul, ya que el salario ofrecido sería menor en Brasil que en Chile.

Cabe recordar que Blandi tiene contrato hasta Diciembre 2022.

Los hinchas se lanzaron con todo a las redes:

Yo fuera blandi, me rebajo el sueldo y me voy a la Ctm, si he jugao como.el pico.