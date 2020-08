Compartieron imágenes juntos durante sus vacaciones en una playa de Grecia.

La modelo sudafricana Anna Modler compartió imágenes en redes sociales con el italiano Marco Ferri, quien se hizo conocido en nuestro país participando en algunos realities, se ve como la pareja disfruta en una playa de Grecia durante sus vacaciones.

Con esto, Modler muestra en público el quiebre de su relación amorosa con el delantero chileno de Inter de Milán, Alexis Sánchez.

Hace un tiempo, el mismo Ferri había hablado de su cercanía con el tocopillano en entrevista con La Cuarta, antes de que se concretara su llegada al Inter de Milán.

Por que el publico (??) Lo pidió traigo el cahuin de Alexis Sanchez.

PD: queremos que vuelva Primer Plano pic.twitter.com/fi3MFSqCRx — Carla con Sé! (@CarlaDeBerrios) August 31, 2020

Alexis está desde enero aprox con la modelo sudafricana Anna Modler

Aunque no se mostraban juntos. Ella subía los perros de Alexis y sus fotos eran en la misma geolocalización del futbolista chileno pic.twitter.com/ucDoHRquBD — Carla con Sé! (@CarlaDeBerrios) August 31, 2020

Hoy ella subió una foto comiendo con un hombre de torso desnudo, que solo se le.veia una medalla pic.twitter.com/qjEJ6rSGs9 — Carla con Sé! (@CarlaDeBerrios) August 31, 2020

"Tenemos muchas ex en común, es una ciudad peligrosa en ese sentido, hay muchas distracciones de fiestas, restaurantes, por eso se tiene que centrar mucho, no le aconsejaría seguir ese camino, porque yo lo he probado", afirmó en aquella ocasión.