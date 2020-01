¡Se aburrió! Los graves insultos de Arturo Vidal contra actor nacional

El mediocampista del Barcelona, Arturo Vidal, se aburrió de los "troleos" en redes sociales y le respondió con dureza al actor nacional Benjamín Silva.

Toda la polémica partió luego que Arturo Vidal llegará al Estadio Monumental en helicóptero para ver a su equipo Rodelindo Román, el pasado domingo.

El astro llegó en compañía de su novia colombiana, Sonia Isaza, donde compartió junto al empresario dueño de Canal 13, Andrónico Luksic.

Estas dos situaciones terminaron por una funa masiva a ambos personajes en redes sociales, especialmente al "King", donde le llovieron las críticas.

Uno de los rostros que decidió manifestar su molestia fue el actor Benjamín Silva, quien le envió un mensaje a Arturo Vidal a través de Instagram.

Con un meme -en el que se ve la caricatura del futbolista con chaleco amarillo, junto a un helicóptero y la frase “Perking”- el usuario @actorbenjasilva lo trolleo.

Sin embargo y para sorpresa de todos, el futbolista le respondió a Silva con una dura frase.

“Perking ya nos encontraremos cagon culiao a ver si me lo dices a la cara. Payaso de mierda”.

“Sii, payaso orgulloso. Pero no me odio todo un país por inconsecuente. No tengo problema con decirlo en la cara, soy bastante consecuente. Saludos!”, cerró el actor.