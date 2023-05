¡Se aburrieron! Hinchas de la UC piden la salida de Ariel Holan

Los tuiteros e lanzaron con todo en contra del DT trasandino tras la derrota ante Huachipato en Rancagua.

El entrenador de Universidad Católica evaluó los errores del plantel dentro de la cancha y valoró el trabajo defensivo de sus rivales.

“Huachipato es un equipo que maneja bien la pelota atrás. Tuvimos un poco de ansiedad cuando todavía no era el momento y por ahí presionamos a destiempo, creo que el problema no fue ese, sino que Huachipato se defendía bien y no fue fácil entrarle, nos faltó tranquilidad”, agregó Holan.

Finalmente el DT comentó que “si no sacamos puntos, eso se va a reflejar en la tabla de posiciones más allá de que sea un campeonato muy parejo, dentro de esa paridad, nosotros no estamos pudiendo conseguir el objetivo de consolidarnos como un equipo que tiene aspiraciones importantes”.

LOS HINCHAS SE ENOJARON:

1080 millones se ha embolsado Ariel Holan y su cuerpo técnico en un año en Universidad Católica.



Ni siquiera tiene la dignidad de renunciar, como hizo en su momento Gustavo Poyet en menos tiempo. pic.twitter.com/GfB0o4Ok5B — Ampuerismo (@_JorgeV__) May 11, 2023

Hace dos meses debió haberse ido el profesor Holan, en la derrota con Audax. Estar en copa sudamericana era una obligación. Después casi se pierde con un equipo de la cuarta categoría. pic.twitter.com/SWeVDsVGyW — Ampuerismo (@_JorgeV__) May 11, 2023

El ciclo de Holan murió contra Colina. Ojalá los 3 partidos que quedan rescatemos al menos 4 o 5 puntos. — Marcelo 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@MarceloLM14) May 11, 2023

Imagino que en la conferencia Holan renuncia, proque ya no da para más este equipo. Un equipo sin garra, sin corazón, sin un modo de juego, ningún tiro a distancia #LosCruzados — Berni Alarcon (@bernirock) May 11, 2023

Holan debe dar un paso al costado. El plantel no lo soporta. Es así de claro. — ✴Cassandra Emecé✴ (@CassEmece) May 11, 2023

Hace años que no veía jugar tan mal a la Catolica. Es insostenible lo de Holan creo yo. — Andres Valenzuela (@Andres20vp) May 11, 2023

9 años le costó a huachipato ganarle a la UC de visita. Este partido es el saca holan si no están locos! Chao! — sloaftttt (@sloaftt) May 11, 2023