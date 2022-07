Se abre una opción para el estadio del superclásico chileno

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, comentó la posibilidad de que la ciudad nortina albergue el supercláscico entre Universidad de Chile y Colo Colo, pactado para el próximo domingo 31 de julio.

En diálogo con TVN Red Antofagasta, el jefe comunal expresó que "para nosotros como Municipio es preocupante. No nos deja de llamar la atención este encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo. Nosotros tenemos que tener todas las garantías".

Velásquez recordó la violenta última visita de los fanáticos albos al recinto nortino.

📺 Alcalde de Antofagasta "Si existen las condiciones y está todo óptimo, podríamos autorizar el Superclásico. Si no están las condiciones y no nos pueden asegurar que nuestro estadio estará intacto, por supuesto que no vamos a prestar el recinto"



"El último partido que jugó Colo Colo en Antofagasta terminó con 100 butacas destruidas. Nosotros necesitamos una garantía y el apoyo de la Delegación Presidencial y Carabineros, como también la seguridad que nuestro recinto deportivo no será dañado", explicó.

Así, la máxima autoridad comunal se abrió a la posibilidad que el duelo entre azules y albos se dispute en la capital regional.

"Si existen las condiciones y está todo óptimo, podríamos autorizar el encuentro. Si no están las condiciones y no nos pueden asegurar que nuestro estadio estará intacto, por supuesto que no vamos a prestar el estadio", cerró.