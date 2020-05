El mediocampista del Hertha Berlín reveló que la camiseta del 'King' es una de las pocas que ha intercambiado en su carrera.

Santiago Ascacibar, mediocampista argentino que juega en el Hertha Berlin, reveló que una de las pocas camisetas que ha intercambiado en su carrera fue corresponden a dos jugadores chilenos.

Se trata de Arturo Vidal y Charles Aránguiz, con quienes se ha enfrentado en la Bundesliga.

"No soy de cambiar muchas camisetas, tuve ganas de cambiar a 3 ó 4 jugadores que son estrellas pero no me animé a pedirlas", dijo en diálogo con TNT Sports.

Pero su revelación no quedó ahí, ya que además confesó que el 'King Arturo' es uno de sus ídolos. "Si me animé a pedírsela a Arturo Vidal, que para mí es un ídolo, y esa camiseta la pondría al igual que la de Aránguiz que la tengo también en casa", sentenció.