Sammis Reyes aseguró que llegó a los "combos" para hacerse respetar en el camarín de Washington

En diálogo con La Tercera, el deportista chileno reveló que "conmigo han sido excelentes. Me llevo súper bien con todos. Recuerdo que, al principio cuando llegué al equipo, me testearon un par de veces, me probaron para ver de qué estaba hecho. Pero les demostré que conmigo no se juega tampoco. Su agarrada a combos y quedamos listos".

"La NFL es un deporte agresivo, de mucha adrenalina, testosterona, donde no puedes dejar que nadie te pase por encima. No puedes dejar que alguien en el camarín abuse de ti física o mentalmente. Tampoco dentro de la cancha. Porque de lo contrario eres conocido como un jugador soft, un jugador débil. Esa es la peor crítica que te pueden hacer en el fútbol americano. Tienes que ser una persona dura, que tus compañeros sepan que, si van a la guerra, tú estarás a su lado con ellos", siguió en la misma línea.

También sostuvo que "al principio uno lo intentó cuando llegué al equipo y no le fue muy bien. Ahí quedó, nadie nunca más me molestó (risas)... Créeme que ahora somos súper amigos, es uno de los más cercanos en el equipo".

Para cerrar, Reyes fue consultado sobre qué le falta para convertirse en una mega estrella de la NFL: "Tiempo, solo tiempo. Voy a mostrar todo lo que tengo, pero necesito más tiempo en la liga".

