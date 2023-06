Un 24 de junio hace 36 años nació Lionel Messi, quien este día ha recibido varios saludos especiales por su cumpleaños.

El primero llegó desde Rosario, la ciudad donde nació el campeón del mundo y lugar que sueña con verlo regresar para vestir la camiseta de Newell´s Old Boys.

El Monumento a la bandera le hizo un homenaje iluminando su silueta celeste y blanca en el cielo deseándole feliz cumpleaños, lo cual agradeció en sus redes sociales. “¡Muchas gracias por el saludo!”, escribió.

El PSG también publicó un frío saludo, algo totalmente distinto a lo que fueron las palabras de Kylian Mbappé en sus redes.

“Feliz cumpleaños, leyenda. Te deseo el mejor día posible con tu familia y amigos. Gracias por estos 2 años juntos en París, aprendí mucho de ti como jugador, compañero, oponente y hombre. Solo por eso estoy agradecido. Buena suerte en tu nueva aventura”, le escribió el francés de 24 años.

Por su parte, tanto Barcelona como el PSG solo le escribieron un “Feliz cumple, Leo” acompañado de sus mejores imágenes. Recordar que la relación del argentino con el club parisino quedó debilitada tras sus dos temporadas en Francia.

“Sí, hubo un quiebre con gran parte de la afición del PSG, obviamente no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y con Ney. Sé que es su manera de actuar. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota”, comentó en su momento en conversación con Bien Sports.

Más saludos para Messi

Todo el mundo fútbol ha saludado al capitán trasandino campeón del mundo. Obviamente la cuenta oficial de AFA, la de Conmebol, Newell’s, Inter Miami e incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Querido Leo, en este 24 de junio te deseo un feliz cumpleaños. Que este día especial esté lleno de felicidad y que sigamos trabajando juntos por el futuro del fútbol. ¡Que pases un día maravilloso con tu familia, amigos y seres queridos”, escribió.

A su vez Chiqui Tapia, presidente de AFA, también le dedicó unas sentidas palabras. “Muy feliz cumpleaños Leo. Un año distinto, sin concentraciones de por medio, pero el primero como Campeón del Mundo y con el cariño de 50 millones de argentinos que te agradecen todo lo que nos das. ¡Vamos por más”, escribió.