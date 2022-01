Sacha Sáez se refiere a supuesto partido arreglado entre la Calera y la U

El delantero de La Calera explicó el último partido del torneo 2021, cuando se les escapó un triunfo en los minutos adicionales, el que habría condenado a la U a la Primera B.

"No sé si molesta. Nosotros estamos tranquilos por las cosas que hicimos en el último partido. Dicen que tuve para hacer el 3-0, pero no estaba solo, no tenía el arco solo y la tiré fuera. Estaba fuera de la línea del arco, le pegué fuerte y se fue al lado del palo. Tuve otra que pegó en el travesaño. Es buscar cosas donde no las hay", comentó en TNT Sports.

"Nosotros como equipo, como cuerpo técnico, estamos más que tranquilos que fuimos a buscar el partido, fuimos a buscar el resultado, teníamos un 2-0. En el primer tiempo Audax iba perdiendo y estábamos logrando el objetivo, estaba muy bueno el ambiente en el vestuario", detalla el "Sacha".

"Nosotros tenemos la tranquilidad de que hicimos todo a nuestro alcance para ganar el partido. Durante el año nos pasó muchas veces, con Melipilla íbamos ganando 3-0 y empatamos 3-3. Por eso un poco de morbo, se habla del último partido por el rival con el que jugábamos, por la situación en la que estaban, pero no se analiza para atrás que nos pasó varias veces. Pero tranquilidad total de que hicimos todo para ganar", finalizó el Sacha Sáez.

Sebastián Sáez recordó el último partido de @ulcsadpoficial ante la @udechile: "Lo hicimos todo para ganarlo"#TSTxTNTSports 👇 pic.twitter.com/gsdgw0WKFv — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 6, 2022

