El lamento del ‘Sacha’ Sáez contra la UC: “¿Qué me faltó hacer para convencerlos”

Sebastián ‘Sacha’ Sáez está muy cerca de marcharse de Universidad Católica luego que la dirigencia de Cruzados no enviara señales de sentarse a conversar su renovación.

Las posibilidades de su partida aumentaron luego de conocerse que la dirigencia de La Franja está negociando con dos delanteros de peso, dejando al calvo ariete como tercera opción e, incluso, con la necesidad de dejar vacante su cupo de extranjero.

Por eso, el ‘Sacha’ Sáez se lamenta. “Todos saben que mis ganas están en seguir en la Católica, pero también se que están evaluando otras posibilidades, las cosas se hablaron claras desde un principio”, comenzó relatando a El Mercurio.

“Mi representante está buscando otras alternativas, si se da la posibilidad de seguir voy a estar muy feliz y si no voy a estar super agradecido de la UC”, añadió.

Pensando en qué le faltó para consolidarse en el equipo cruzado que lo trajo como la gran esperanza goleadora para el 2019 pero que, pese a obtener el título, no consiguió, el ex Audax se hace la interrogante.

“No sabría decirlo, porque en el análisis logré lo que me pidieron los cuerpos técnicos, se consiguieron dos campeonatos y convertí 16 goles. Mi balance es positivo, no sé si los últimos delanteros extranjeros habían metido esa cantidad de goles. No sé realmente qué me faltó hacer para convencerlos”, cerró.