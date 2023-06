Saca la voz la periodista que fue expulsada del camarín por el Coco Basile

La reportera de TV Pública Argentina, Sofía Martínez, rompió el silencio tras su polémico episodio con el ex entrenador Alfio Basile en la despedida de Juan Román Riquelme. "No podía creer que me esté diciendo eso en serio",

“Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio. Porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar”, partió diciendo la comunicadora.

El incómodo momento se volvió viral en las distintas plataformas digitales, es por eso que fue noticia en los distintos portales: “Efectivamente él no sabía que iba a entrar. Y también es cierto que su concepción es de otros días y es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres”, complementó Martínez.

La comunicadora es muy cercana a los jugadores trasandinos.

“Creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien“, concluyó.

Los programas argentinos de farándula criticaron a Martínez:

Paulo Vilouta de Desayuno Americano dijo que no estuvo bien que entrara al vestuario lleno de jugadores: "A los futbolista les molesta, no le gusta, que alguien ajeno entre, salvo alguna excepción, como pasa con Tití Fernández, que tiene mucha confianza". "Hay cosas que no se hacen. Tiene que haber un límite. Y no vengamos que a la chica la manejan con un control remoto y los malos de la producción le dijeron: 'entrá'. Ella sabía dónde entraba y qué pasaba", agregó Vilouta.