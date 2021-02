Sabino Aguad se confiesa: "La U rechazó tres veces a Luis Jiménez"

El ex gerente deportivo de Universidad de Chile, Sabino Aguad, dio a conocer las distintas oportunidades en que rechazaron al volante Luis Jiménez.

Sabino Aguad, ex gerente deportivo de Universidad de Chile, rememoró las ocaciones en que el cuadro universitario le negó la llegada a Luis Jiménez. Ante eso, reconoció que solo en una oportunidad existió interés en el mediocampista de Palestino por parte de la directiva de Azul Azul.

"La primera vez que se ofreció fue en agosto de 2018. Había terminado su contrato en Medio Oriente y quería venir a Chile. Yo era el asesor y Ronald (Fuentes) era el director deportivo, y lo llevamos a la comisión fútbol y al entrenador, que era (Frank) Kudelka, y nos dijeron que no porque era un jugador de 34 años con siete años jugando en Medio Oriente", señaló Aguad en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Después en noviembre de ese mismo año me vuelve a contactar el hermano del 'Mago', le digo que sí. Yo ya era director deportivo, y Kudelka me dice que no porque quería llevar a (Nicolás) Oroz, y era sumar otro más en ese puesto", agregó.

"El 10 de diciembre de ese mismo año vuelvo a hacer el intento y volví a ser rechazado", complementó antes de contar la única vez que el otrora técnico de la U lo quiso.

"El 31 de enero de 2019, Kudelka sube a mi oficina y dice que quiere hablar con el jugador porque quiere al 'Mago'. Me pide el número y él lo llamó, yo hablé con la gente de Palestino, pero no estaba a la venta, y por mi ligazón con la colonia, se decide que otro director tome las negociaciones, pero tampoco llegamos a acuerdo porque se venía la Copa libertadores para ambos equipos. La U jugaba el 10 de febrero o algo así, y Palestino el 5. Entonces la vez que lo quiso Kudelka no pudimos tenerlo", complementó.

El otrora funcionario del Centro Deportivo Azul también se refirió al alto gasto que realizaron los azules cuando él participaba de las contrataciones.

"Hicimos un gasto elevado, nos equivocamos claramente, pero en el fútbol pasa este tipo de cosas, y jugadores que llegan a un club no les va como les fue en su anterior equipo. El principal error es que hicimos una mezcla de peticiones, con jugadores pedidos por el directorio, otros pedidos por el técnico y otros por la secretaría técnica", concluyó.