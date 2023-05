Ronnie Fernández "saca pecho" por la salvación de la U del descenso

El delantero conversó con Los Tenores de Radio ADN e hizo un repaso de lo que fue la complicada temporada con los azules, cabe recordar que el delantero fue muy criticado por el hincha del Bulla.

“Fue un año bastante polémico y por sanidad mental decidí alejarme de eso y ha traído frutos. Hay pocas cosas que me importan y lo que se diga de mí. Quienes me conocen saben que uno se entrega sin pensar”, dijo.

Fernández no tiene dudas: “Lo de la U fue algo particular, fue algo grato todo el aprendizaje más allá de lo negativo. Si no hubiésemos tomado esa bandera un par de jugadores, yo no sé si la U no hubiese descendido”.

“El análisis que se hace desde afuera es muy fácil, por detrás de nosotros pasan muchas cosas. Echarse a morir por una temporada o 6 meses es lo que hace un jugador que tenga más tiempo o no en el fútbol”, complementa.

También criticó a los medios: “Las redes sociales son un arma de doble filo. En la calle nunca viví una falta de respeto. Pudo haber sido mucho peor también… no sé si al mundo periodístico le conviene que a la U le vaya bien, genera mucho mediáticamente”, remató.