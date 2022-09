Ronnie Fernández recibe una "camionada" de críticas en Twitter

Tras las repercusiones que generó la publicación en las redes sociales del medio En Cancha sobre la capitanía de la U y los trabajos en doble jornada en el CDA, uno que salió rápidamente al paso fue el delantero de los azules, Ronnie Fernández, quien se descargó a través de su cuenta de Twitter:

“Hay cosas que la verdad uno no debería ni referirse, pero este tipo de daño sobrepasa cualquier opinión o gusto deportivo que pueda tener cada uno. Jamás me he quitado responsabilidad por lo deportivo, pero ya esto es una cacería sin medidas y falsedades que salen día a día”, arrancó.

Más tarde, apuntando al medio, cerró: “La difamación ya es demasiado, siempre es un ‘según’, den sus fuentes y apunten públicamente con la verdad. Es lo único que declararé. Sigo fuerte y confiando en que sacaremos esto adelante junto a quienes nos apoyen”.

Los hinchas de la U se lanzaron con todo en su contra:

No dijiste nada para aclarar, eres un desastre, no haces goles y eres el jugador con mas faltas del campeonato, me daría vergüenza portar la jineta, no representas en nada a la U y sus valores — Andres no al 4-3-3 (@andresieteazul) September 11, 2022

Eres el peor capitán y delantero que he visto en la U, esto no es Santiago Wanderers amigo, así que rescinde contrato y vaya a ser feliz a otro lado. Y deja de tirar tacos innecesarios, aprende a descargar y a pivotear como un 9 decente, seguiría pero pa qué. — Romi (@nothingtofearrr) September 11, 2022

loco andate de la U porfa, no quiero verte mas en mi equipo — joadisiaco (@joadisiaco) September 11, 2022