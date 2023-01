Ronnie Fernández es presentado como "crack" en su nuevo club

Tras su despedida de los azules, el futbolista nacional fue anunciado como nuevo jugador de Bolivar, equipo donde tuvo un gran paso durante temporadas pasadas y a su regreso fue presentado como un verdadero ídolo.

El club boliviano presentó a Fernández con un video en redes sociales, el que se llenó de comentarios de hinchas de la U.

Recordar que el delantero se despidió de los azules con un duras palabras a la prensa chilena: "mensaje para la prensa y medios no oficiales que difaman sin otro interés que hacer daño, los invito a revisar sus fuentes y ser cuidadosos con lo que informan. El daño que hacen a quienes nos aman es incalculable, no esperen a que aparezcan campañas o que salgan hablar jugadores para tener que tomar conciencia, es muy fácil hablar solo por hacer daño eso vende y lo entiendo pero intenten no hacerle daño a los demás. No es con la intención de victimizarme por que gracias a mi familia y mis valores tengo claro quien soy y lo que doy pero hay quienes quizás no pueden soportar esta carga emocional" .