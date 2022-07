Ronnie Fernández: "Colo Colo es un equipo al que sabemos que le podemos hacer daño"

En conferencia de prensa, el atacante palpitó el choque ante los albos en el estadio Fiscal de Talca.

“Tenemos jugadores que por velocidad pueden marcar diferencias y hay que estar más fuertes que ellos a la hora de los choques. El equipo que más duelos gane tendrá más posibilidades de quedarse con el triunfo. La diferencia en la tabla de posiciones pasa a segundo plano”, complementó Ronnie.

Sobre la localía del Bulla, dijo que: “Es cierto que se llenan todos los estadios, pero más que para este partido, más que para este torneo, creo que al espectáculo no le hace bien que un equipo tan trascendente tan importante como La U no tenga su localía fija”, partió señalando el ex Wanderers.

“Sería mucho mejor para el espectáculo que la institución pueda tener su estadio, pueda tener su recinto donde albergar este tipo de eventos”, agregó Fernández.

Luego, el delantero criticó a las autoridades sanitarias por no permitir un aforo mayor a 10.000 espectadores en el fútbol: “Creo que la autoridad, más allá del intentos que hace la institución, debería poder ser más participativa, cooperar un poco más”.